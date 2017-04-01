

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tura çıktı.







Neşet Ertaş'ın "Bugün ayın ışığı" türküsü eşliğinde 1983 model klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tura çıkan Bahçeli, bir başka aracın içinden ve bindiği aracın içinden görüntülendi. Bahçeli çekilen bu görüntüden haberdar değildi. Ekibi tarafından çekilen klip, Bahçeli'nin onayından geçtikten sonra yayınlandı.







kaynak:haberler