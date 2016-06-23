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bahçeli ile vural arasında ipler izmir'deki iftarda koptu

BAHÇELİ İLE VURAL ARASINDA İPLER İZMİR'DEKİ İFTARDA KOPTU

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın görevinden istifa etmesi parti kulislerini hareketlendirdi.

Tarih : 23 Haziran 2016, 15:57
Puan Ver : Bahçeli İle Vural Arasında İpler İzmir'deki İftarda Koptu(5/10)3


Vural'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rakip çıkan Meral Akşener'e destek verebileceği, ya da tek başına aday olabileceği öne sürüldü.



Bahçeli ile Vural arasındaki gerginlik, partinin İzmir iftarında iplerin kopmasına neden oldu. İzmir Milletvekili Vural karayoluyla kente gelen liderini karşılamadı, yemekte de yanına gidip hal hatır sormadı.



Kongre sancısı çeken MHP'de sıkıntı büyüyor. MHP'de yıllardır

Grup Başkanvekilliği yapan, 6 kez İzmir'de liste başından aday gösterilen 2001- 2002 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Oktay Vural, kongreye günler kala lideriyle yollarını ayırdı ve görevinden istifa etti.



Bahçeli ile Vural arasındaki gerginlik Mayıs ayı başında ortaya çıktı. Bahçeli, Mayıs ayı başında gazetecilerin kendisini Meclis'te karşılamayan Oktay Vural ile ilgili yönelttiği "Aranızda soğukluk mu var" yönündeki sorusuna sinirlenerek, "Oktay Bey çok değerli bir kardeşimizdir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz?" dedi.








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