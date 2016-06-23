

Vural'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rakip çıkan Meral Akşener'e destek verebileceği, ya da tek başına aday olabileceği öne sürüldü.







Bahçeli ile Vural arasındaki gerginlik, partinin İzmir iftarında iplerin kopmasına neden oldu. İzmir Milletvekili Vural karayoluyla kente gelen liderini karşılamadı, yemekte de yanına gidip hal hatır sormadı.







Kongre sancısı çeken MHP'de sıkıntı büyüyor. MHP'de yıllardır



Grup Başkanvekilliği yapan, 6 kez İzmir'de liste başından aday gösterilen 2001- 2002 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Oktay Vural, kongreye günler kala lideriyle yollarını ayırdı ve görevinden istifa etti.







Bahçeli ile Vural arasındaki gerginlik Mayıs ayı başında ortaya çıktı. Bahçeli, Mayıs ayı başında gazetecilerin kendisini Meclis'te karşılamayan Oktay Vural ile ilgili yönelttiği "Aranızda soğukluk mu var" yönündeki sorusuna sinirlenerek, "Oktay Bey çok değerli bir kardeşimizdir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz?" dedi.