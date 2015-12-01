

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.







Albayrak, “Bu iddia doğru olmayıp, MHP'nin kendi iç meselesi olan Genel Başkanlık adaylığı konusuyla müvekkilim sayın Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi yoktur.” dedi.







Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Sayın Devlet Bahçeli tarafından 1 Aralık 2015 tarihli grup toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ‘Genel Başkanlığa aday olan birisi, Gülen hareketinin MHP'de görevlendirme girişimidir' şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Bu iddia doğru olmayıp, MHP'nin kendi iç meselesi olan Genel Başkanlık adaylığı konusuyla müvekkilim Sayın Gülen'in doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Gülen ya da Gülen adına hareket eden hiç kimse MHP'de ya da başka bir partide görevlendirme amacıyla hareket etmemiştir. Haksız ve mesnetsiz bu değerlendirmenin düzeltilmesini temenni ediyoruz.”