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BAHÇELİ: HAYIRLI OLSUN DEMEKTEN BAŞKA YAPACAK BİR...


BAHÇELİ: HAYIRLI OLSUN DEMEKTEN BAŞKA YAPACAK BİR...
Tarih : 02 Mayıs 2017, 11:49
Puan Ver : Bahçeli: Hayırlı Olsun Demekten Başka Yapacak Bir...(8/10)6


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin AK Parti ile koalisyon ortağı olup olmayacağı sorusu üzerine "Bu, tamamen yanlış bir kanaattir. Gün gelir, MHP'ye de tek başına iktidar nasip olur inşallah. MHP nasıl bir partidir? Başkalarının eksiğini gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir?" dedi. 



MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olası bir koalisyonda MHP'nin, bazı kriterleri olduğu yönündeki iddialar sorulan MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:  



"Bu tamamen yanlış bir kanaattir. MHP'yi başka bir zeminde tartışmaya açmaktır. Şu an için 65'inci hükümet görevinin başındadır. Bu hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetidir.  Dolayısıyla hükümetteki herhangi bir değişiklik kanaati AKP'lilere aittir. Bugün anayasa değişikliği sonrası cumhurbaşkanı partisine tekrar dönmektedir. ve 21 Mayıs'ta da büyük kurultaylarını toplayacaklardır. Bu onların işidir. O sebepten dolayı 'hükümette görev alacağız bunun için kriterlerimiz şunlardır' böyle şeylerin aslı yoktur. MHP 48 yıllık tüzel kişiliğe sahip  250 yıllık fikri temel üzerine oturmuş güçlü bir partidir. Rakamsal olarak 35 de olmuş olabiliriz bugün ama özgül ağırlığımız  bunun çok çok üstündedir. Onu da herkesin anlaması lazımdır. Gün gelir MHP'ye de tek başına iktidar nasip olur inşallah.  MHP nasıl bir partidir? Başkalarının eksiğini gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir. Böyle bir teklif gelmedi. Kim davet  ederse etsin söylediklerim geçerlidir"



 



kaynak:haberler








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