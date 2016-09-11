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BAHÇELİ: 'FETÖ'NÜN TERTİPLERİNE VATANIMIZI KURBAN ETTİRMEYİZ'


BAHÇELİ: 'FETÖ'NÜN TERTİPLERİNE VATANIMIZI KURBAN ETTİRMEYİZ'
Tarih : 11 Eylül 2016, 17:25
Puan Ver : Bahçeli: 'fetö'nün Tertiplerine Vatanımızı Kurban Ettirmeyiz'(10/10)10


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramıyla ilgili yayınladığı mesajında terörle mücadeleye ve vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi terörle mücadele vurgusu yaptı. Bahçeli'nin mesajında PKK, FETÖ, DAEŞ ayrımı yapmaksızın yurtiçi ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerine teşekkür ederken vatanın bölünmez bütünlüğü için MHP olarak terörle mücadelede hükümetin arkasında olduklarının altını çizdi.



FETÖ'NÜN TERTİPLERİNE VATANIMIZI KURBAN ETTİRMEYİZ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "Hain ve aşağılık tertiplerine, PKK ve diğer terör örgütlerinin alçak ve insanlık dışı emellerine büyük bir millet şuuruyla cevap verilmesi, engel olunması gerektiğini belirterek, "Kararlılıkla ifade etmem gerekir ki bin yıllık kardeşliğimizi kurban vermeyeceğiz. Türk vatanını kurban ettirmeyeceğiz. Türk milletinin bölünüp parçalanmasını dileyen, gözleyen, bunun için yanıp tutuşan zulüm uşaklarına ve vicdanı buz tutmuş çevrelere de asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.








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