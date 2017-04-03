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bahçeli, 'evet yükselişte' dedi, 3 neden saydı

BAHÇELİ, 'EVET YÜKSELİŞTE' DEDİ, 3 NEDEN SAYDI

MHP lideri Bahçeli, Başbakan'ın performansının, Cumhurbaşkanı'nın toplu açılışlarının ve kendi mitinglerinin 'Evet' oylarının artmasında etkili olduğunu söyledi

Tarih : 03 Nisan 2017, 17:31
Puan Ver : Bahçeli, 'evet Yükselişte' Dedi, 3 Neden Saydı(5/10)4


 MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirilen Sakarya mitingi dönüşünde, Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerle sohbet etti, başta referandum olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:



YÜKSEK PERFORMANS: Umumi kanaat “Hayır” oylarının yükseleceği şeklindeydi fakat aradan geçen sürede özellikle CHP Sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar ve bunun karşılığında Sayın Başbakan'ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yaptığımız mitingler sonrasında anlaşıldı ki “Evet” oyları yükseliş içinde. Kamuoyu araştırmalarında çok belirgin ifadeler kullanmayanlar, şimdi 50'nin üzerinde bir rakam telaffuz etmeye başladı. Şu an “Evet” önde görünüyor



 



kaynak:habertürk








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