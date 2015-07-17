

Bahçeli'nin 'MHP'nin AKP'ye dışardan destek vermesiyle AKP azınlık hükümeti kurulacağına' ilişkin değerlendirmelere cevabı şöyle;







'Basınımızda özellikle araştırmacı yazar olarak TV'lerde çok sık gördüğümüz insanlar kendi beklentileri doğrultusunda yorumlar yapmaktadır ve bunların çoğu doğru değildir. Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan aldığı hükümeti kurma görevini uygulamaya koymuştur ve bu doğrultuda bir görüşme programı yapmıştır.







Çözüm süreci konusunda aynı fikirde olan 3 partinin hükümeti kurabilir. Bunları denemelerinde yarar var demişizdir. MHP'nin konumu ne olacaktır? derseniz bize anamuhalefet görevi düşmektedir. Destek sözümüz olmamıştır. Süreci takip ediyoruz. Tekrar görüşmeye ihtiyaç duyarlarsa buna da bakışımız olumlu olacaktır.'