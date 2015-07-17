BAHÇELİ BAYRAM SABAHI KONUŞTU
Bahçeli'nin 'MHP'nin AKP'ye dışardan destek vermesiyle AKP azınlık hükümeti kurulacağına' ilişkin değerlendirmelere cevabı şöyle;
'Basınımızda özellikle araştırmacı yazar olarak TV'lerde çok sık gördüğümüz insanlar kendi beklentileri doğrultusunda yorumlar yapmaktadır ve bunların çoğu doğru değildir. Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan aldığı hükümeti kurma görevini uygulamaya koymuştur ve bu doğrultuda bir görüşme programı yapmıştır.
Çözüm süreci konusunda aynı fikirde olan 3 partinin hükümeti kurabilir. Bunları denemelerinde yarar var demişizdir. MHP'nin konumu ne olacaktır? derseniz bize anamuhalefet görevi düşmektedir. Destek sözümüz olmamıştır. Süreci takip ediyoruz. Tekrar görüşmeye ihtiyaç duyarlarsa buna da bakışımız olumlu olacaktır.'
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar