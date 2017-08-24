MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli konuşmasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılacak olan referandumla ilgili eleştirilerde bulundu. Bahçeli konuyla ilgili "Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır." dedi.

"TÜRKİYE ÇÜRÜK TARTIŞMALARLA BOĞULMAKTADIR"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Tehlikeler volkan ağzı gibi patlarken Türkiye çürük tartışmalarla boğulmaktadır. Kurgusu ustaca yapılmış bu meşguliyet gerçek sorunlarla mücadeleyi doğrudan sekteye uğratmaktadır. Zincirleme olaylar peş peşe gündemi işgal etmektedir. Atatürk büstlerine yapılan saldırılar, Çanakkale'de polis memurunun ibretlik fotoğrafı, Maçka Parkı'ndaki kıyafet temalı taciz, yeni devlet safsataları konu başlıklarından sadece bir kısmıdır.

"MİLLETİN KAFASI KARIŞIK, SIKINTILARI FAZLADIR"

İstikrarsızlık zemin bulmaktadır. Her şey ortadadır. Pek çok meselemiz vardır, çözüm bekleyen çok sayıda sorun yumağı dağ gibi karşımızda durmaktadır. Oyalanmak ise Türkiye'ye haksızlıktır. Korumamız gereken milli varlığımızla birlikte hakettiği mevkilere yükselmeyi beklemektedir. Vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Milletin kafası karışık, sıkıntıları fazladır. Medya yanlı, ihanet canlı, ilkesizlik kaslı, demokratik kurum ve kurallar paslıdır. Dağılmamızı istiyorlar, birbirimize küsmemizi umuyorlar.

"İNCE İŞÇİLİK YAPILIYOR"

Terör örgütleri önü arkası planlı haşin ve hain bir strateji dahilinde Türkiye'ye 4 koldan kudurmuşçasına saldırıyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde gayri meşru, fiili bir durum yaratılıyor. Türkiye'nin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü temin eden bir terör devleti kurmak, Akdeniz'e ulaştıracak bir koridor için ince işçilik yapılıyor.

ABD, tırlar dolusu silahı noel hediyesi gibi veriyor. ABD'nin silah, cephane ve eğitim desteği verdiği PKK/YPG'ye yeni bir örgüt kurdurup Fırat Kalkanı bölgesine saldırtmanın şartlarını oluşturması dostlukla bağdaşmamaktadır. Bu cani kimi, nereden, nasıl atacaklarını zannetmektedirler. Türk milletinin seri katillere pabuç bırakacak, acziyet ve zayıflık içinde olmadığı kısa sürede gösterilmeli, gereği neyse yapılmalıdır.

"HEDEF TÜRK MİLLETİNİN TARİHSEL MEVCUDİYETİDİR"

Hedef aslında Türk milletinin tarihsel mevcudiyetidir. Aziz vatanımızın benzersiz kutsiyeti tüm görkemi ile meydandadır. Bunu hazmedemeyen ne kadar hasım devlet varsa, eş anlı saldırı komutu vermek için el ele vermişlerdir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar esasen Türkiye temalı, odaklıdır. Bütün dikkatlar ülkemize çevrilmiştir. Oklar üzerimize yönelmiştir.

"BARZANİ'NİN REFERANDUMU TÜRKİYE İÇİN SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR"

Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır."

Kaynak: haberinburada