MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Neymiş; 15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, 'beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış'. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır. Yeni devlet kuruyoruz, lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır. İnanıyorum ki, bu olanlardan, sürekli kösteklenen Cumhurbaşkanı da rahatsız ve memnuniyetsizdir. Aksini düşünmek ise milli bir felakettir" dedi.

ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRIYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, tahrayla Atatürk büstüne saldırıyla ilgili Bahçeli, şunları kaydetti:

"Son günlerde cereyan eden sansasyonel ve milli bünyeye operasyon niteliğindeki vakaların birbiriyle doğrudan, en azından dolaylı bağı vardır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, başında sarık bulunan bir meczup eline aldığı tahra ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne saldırdı. Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye'dir, Cumhuriyet'tir, devlettir. Aziz Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir. Kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir. İnkarcılar ise hıyanetin hizmetkarlarıdır. Atatürk 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünün mimarı, 'Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur', seslenişinin mucididir"

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ÖNCELİKLE CEVAP VERMESİ EN DOĞRU OLANI"

MHP Lideri Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tartışmalar alev alev her yanı sarmışken, görüş ayrılıkları her tarafa sıçramışken bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır. Neymiş; 15 Temmuz'dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, 'beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış'. 16 Nisan Halkoylamasından önce, Cumhurbaşkanı'nın bir başdanışmanı 'halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' demişti, hatırladınız mı? Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir. Bunun yanında bizim de söyleyeceğimiz pek çok şey vardır. Düşünce ve duruşumuz hiç kimseye, hiçbir odağa bağlı ve bağımlı değildir"

"YENİ BİR DEVLET KURUYORUZ' AĞZI KİRLİ BİR FETÖ AĞZIDIR"

İradesi olmayanın, istikbalinin de olmayacağını vurgulayan Bahçeli, "İstikbal yoksa istiklal sadece hayaldir. Devlet ise irade, istikbal, istiklal demektir. Türk devleti böyledir. Devlet, milletin onuru, bekanın omurgası, birlikte yaşamanın ebedi onayıdır. Türk devlet geleneğinde milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Yeni bir devlet kuruluyor demek, ortada bir eskinin varlığını önce kabul, ardından da hedefteki devletin yıkıldı yıkılıyor ilanını yapmaktır. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe teşebbüsü, buna karşı Türk milletinin göstermiş olduğu muhteşem direniş ve mücadele destanıdır. Bu açık gerçektir. Yeni bir devlet kuruyoruz ağzı kirli bir FETÖ ağzı, aynı zamanda manda ve himaye arayan ihanet ortaklarının karanlık bir arayışıdır. 15 Temmuz'da paralel devlet yapılanmasının hain emelleri deşifre olmuştu. Yeni devlet; paralel devlet hasretini çeken köksüzlerin çağrısıdır" dedi.

"YENİ DEVLET, YENİ KURUCU AMACINDA OLAN VARSA AKLINI BAŞINA ALSIN"

'Yeni devlet kuruyoruz' lafının, FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalı olduğunu savunan Bahçeli, şunları kaydetti: "Devlet birdir, milletin siyasi ve idari mecmuudur, Türk tarihinin şeref mahsulüdür, ismi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Öyle de kalacaktır. 15 Temmuz'da devlet yıkımdan kurtarılmıştır. Millet işgalden mahfuz tutulmuştur. Yeni devlet kuruyoruz lafı FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır. Devlet; milletin namusuna emanet edilmiş yaşayan, milli hafızayı taşıyan, milli haysiyeti savunan şuur, gurur ve ruhtur. Hainler anlayamaz. 15 Temmuz'u basamak yaparak, 16 Nisan'ı bahane ederek yeni devlet, yeni kurucu amacında olan varsa, aklını başına, ayağını da denk alsın. Türk devletinin yenisi, eskisi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti mesela Göktürklerin, mesela Büyük Selçuklunun devamı, bu çağdaki adıdır"

"İNANIYORUM Kİ CUMHURBAŞKANI DA MEMNUNİYETSİZDİR; AKSİNİ DÜŞÜNMEK MİLLİ FELAKETTİR"

'Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktır' diyen Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Rota aynıdır. Kaynak aynıdır. Kurucu kahramanlar isim isim farklı olsa da cephe cephe, dalga dalga büyüyen Türk devletinin şeref payeleridir. 1923, 1299 Söğüt mirasından bir kopuş değil, bilakis ve bilahare daha güçlü bir eklemleniştir. Devletle oynamak küresel devlere yem olmaktır. İbn-i Haldun der ki: 'Milletler, devleti çalışarak ve isteyerek elde ederler. İstemenin ve çalışmanın ulaştığı son nokta zafer ve devlettir'. Devlet; kutlu zaferin meyvesi, müstevlilere karşı mücadelenin müjde ve methiyesidir. Türk devletini yıkacak henüz anasından doğmamıştır. Milli Mücadele'yi 15 Temmuz'la kıyaslamak, fırsattan istifade Türkiye'yi budamak ihanettir, niyet sahipleri karşılarında MHP'yi bulacaktır. İnanıyorum ki, bu olanlardan, sürekli kösteklenen Cumhurbaşkanı da rahatsız ve memnuniyetsizdir. Aksini düşünmek ise milli bir felakettir"

"YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE"

FETÖ davalarının da sulandığını belirten MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye'ye İdlip'te tuzak kuruluyor, Ortadoğu kaynıyor, ABD, YPG'ye silah yağdırıyor, Avrupa'yla ilişkiler geriliyor, FETÖ davaları sulanıyor. Mağduriyetler artıyor, ülke çalkalanıyor, yine bazı cemaat ve tarikatlar oluk oluk kurum ve kuruluşlara yuvalanıyor. ve devlet tartışılıyor. Nizamülmülk, devlet herkese nasip olmayacak büyük nimettir, diyordu. Bu nimete son nefes, son nefer, son damla kana kadar sahip çıkacağız. Bir kez daha sesleniyor, sorumluluk sahiplerini uyarıyorum. ya devlet başa, ya kuzgun leşe. ya devlet ya zillet; ya millet ya da illet" dedi.

Kaynak: haberinburada