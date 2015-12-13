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BAHÇELİ AK PARTİ'Yİ KISKANDI! BAKIN NE TALİMAT VERDİ


BAHÇELİ AK PARTİ'Yİ KISKANDI! BAKIN NE TALİMAT VERDİ
Tarih : 13 Aralık 2015, 10:26
Puan Ver : Bahçeli Ak Parti'yi Kıskandı! Bakın Ne Talimat Verdi(5/10)6


Bir yandan olağanüstü kongre isteyen muhaliflere karşı teşkilatta birliği sağlamak üzere strateji geliştiren MHP, diğer yandan da AK Parti'nin seçim vaatlerini yakın takibe aldı. MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. MYK'da alınan kararlar şöyle:

-8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da kamp yapılacak.

- Aralık ayı içinde bütün illerde genişletilmiş il divan toplantıları gerçekleştirilecek. Bu toplantılara MYK üyeleri ile milletvekilleri de katılacak. Toplantılarda, seçim sonuçları değerlendirilecek.



EDEP VE TERBİYE DAVETİ



- Partide kavgalı bir görüntü verilmesinin yaratacağı olumsuz sonuçlar konusunda taban uyarılacak.

- Ülkücüler “edep ve terbiye”ye davet edilecek.

- Genel Başkan Bahçeli, “takdir, teşekkür ve tebrik” gezilerine başlayacak, teşkilatın eleştirilerine yanıt verecek.

- Meclis'te etkin muhalefet için harekete geçilecek. MHP'nin seçim dönemlerinde gündeme getirdiği, büyük çoğunluğu AK Parti tarafından 1 Kasım seçimlerinde sahiplenilen vaatlerin hayata geçirilip geçirilmediği takip edilecek. Bunun için “AK VaatlerTakip Kurulu” oluşturulacak, milletvekilleri ve MYK üyeleri görev alacak.

- Rusya ile yaşanan krizin ekonomik boyutlarını tespit için Antalya başta olmak üzere ilgili yerlerde inceleme yapacak bir komisyon oluşturuldu.








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