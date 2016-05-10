

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda koalisyon iddialarına yol açan Ak Parti'ye "hukuki destek" açıklamalarına açıklık getirdi. Bahçeli, desteğin terörle mücadele için sözkonusu olacağını kaydetti. star TV Ana haber Bülteni'ni sunan Nazlı Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı.







KOŞULLARA BAĞLI







Bahçeli'ye koalisyonu sorduğunu belirten Çelik, "İçinde evet veya hayır geçmeyen ancak koşullara göre her şeyin masaya yatırılabileceğini ifade eden bir yanıt" aldığını, ama aslında koşulların çerçevesini de çizen bir yanıt aldığını söyledi.







Çelik'in aktardığına gore Bahçeli, hükümete terörle mücadele için bugüne kadar destek olduklarını belirtirken, "Bu konuda her zamanda destek olacağız, devleti yöneten iktidarın güçsüz görünmemesi gerektiği için. Bu desteği bugüne kadar açık ve fiili verdik. Hukuki boyutunu da düşünebiliriz" dedi.







Bahçeli, hukuki destek ifadesinin, koalisyonu işaret ettiği iddialarına, "Hukuki boyut başkanlık sistemine destek vermek anlamını taşımaz. Daha geniş ve daha kapsamlıdır" karşılığını verdi.







5. PARTİ SORUSU







Bahçeli, kurultay sürecine ilişkin soruyu "ne kurultayı" diye yanıtlarken, 14 Mayıs'ta Osmaniye'de, 15 Mayıs'tada Ankara'da bulunacağını ifade etti. Bahçeli, 5. Parti sorusuna ise, "Siyaset bu, olabilir" yanıtını verdi. Bahçeli, Oktay Vural'la ilgili soru üzerine de, "Türkiye'nin en demokratik genel başkanı benim. 9 ışık ilkesinin hürriyetçilik ve şahsiyetçilik ilkesi vardır. Ülkücü, hür ve şahsiyetli olacak, o bakımdan ben müdahale etmem" diye konuştu.







ERKEN SEÇİM ZOR







Bahçeli, erken seçim konusunda da, "Terörün kökü kazınmadan biraz zor diye gözüküyor" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Davutoğlu'nun liderlerden helallik istediği konusunun anımsatılması üzerine, "Onun bende benim onda bir hakkım yokki helalleşelim" diye konuştu.