MHP lideri Devlet Bahçeli, Kerkük toplantısında IKBY'deki korsan referandum için sert sözler söyledi. "5 bin ülkücü hazır" sözünü yineleyen Bahçeli, "Herkes ayağını denk alsın, söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. Barzani'nin gönüllü ajanlarına tavsiyem kendi çamurlarında oynasınlar." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Hoşgeldiniz, sefa getirdiniz. Boynu bükük Kerkük bir ses bekliyor. Musul, tutunacak, tutacak bir el istiyor. Beklenen sesi verecek, özlenen eli uzatacak bir kudret vardır ve o kudret büyük Türk milletidir. Zulme sessiz kalmadık, sesimizi yükselttik. Şiddete tepkisiz durmadık, irademizi gösterdik. Biz Kerkük sevdalısıyız. Biz Türkmeneli'nin kalp atışıyız. Selam olsun Kerkük sevdalılarına. Selam olsun Türkmen kardeşlerimize. Selam olsun aziz Türk milletine. Selam olsun Türk İslam ruhunun varlık mücadelesi verdiği coğrafyalara, buralardaki soydaşlarımıza.

"KIRAN KIRANA BİR MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ"

Özellikle son günlerde terörle mücadelede şehit düşmüş kahramanlarımıza, Türkmeneli'nde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitler ölmez, Türk vatanı bölünmez, bölünemez. Zaman zaman zorlansak da kıran kırana bir mücadele halindeyiz. Türklüğün hayat damarlarını kurutmak istiyorlar. Şer bir kampanya hüküm sürüyor. Şiddet, rezalet, felaket perdesini sürekli açık tutarak birlik ve bekamızı sele vermeye hatta ipe çekmeyi, salasının verilmesini hedefliyorlar.

"IRAK'IN KUZEYİNDE BİR OYUN OYNANIYOR..."

Bitmeyen bir paylaşım kavgası devrededir. Dinmeyen düşmanlıklar yeni bir evrededir. Gemi azıya almış taşeronlar çevrededir. Zalimler dur durak bilmiyor. Irak'ın kuzeyinde bir oyun oynanmaktadır. Senaristleri, failleri, figüranları çok belirgin. Bilinen bu rezil oyun komşu coğrafyaların alt üst oluşuna hizmet etmektedir. Peşmerge başı Barzani 25 Eylül'de korsan referandumunu gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin milli güvenliğini sakatlamak için harekete geçmiştir.

"KORSAN REFERANDUM İPTAL EDİLMEZSE..."

Irak anayasasına göre tartışmalı olan bölgelerde sandık kuruldu. Kerkük dayatma ve tehditle kirli referanduma dahil edildi. Barzani'nin 25 Eylül komplosu Sevr'i canlandırma teşebbüsüdür. Barzani yıllarca Türkmenlerin kanını dökmüştür. 25 Eylül korsanlığı kesinlikle yok hükmündedir. Türkmenler, Türkmeneli bütün tarihsel kimliği ile birlikte tasfiye edilecek, esaret altına girilecektir. Kerkük'ün geçmişi silinecektir. Buna izin vermeyiz. Buna onay veremeyiz. Böyle bir alçaklığa buyur diyemeyiz. Zelzele son yurdumuza kadar ulaşacak mezhep kıvılcımı her tarafı saracaktır. Korsan referandum tümüyle iptal edilmezse karşımıza çok ciddi, zincirleme sorunlar peyderpey gelecek, önüne geçilmezse bizi yutacaktır.

"KERKÜK'ÜN GÜVENLİĞİ ANKARA'NIN GÜVENLİĞİDİR"

Türkiye'nin hükümranlık gücünü kaybedeci, stratejik çözülme ve siyasal dağılma sorunudur. Türk milletini kaynaklarını kullanmaktan uzaklaştıracak, bağımsızlık ve kalkınma sorunudur. Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye için hayati niteliktedir. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. İki ülke bizim sınır komşumuzdur. Kerkük'ün güvenliği Ankara'nın güvenliği demektir. Fitneyi odağında kurutmak Türk devletinin en tabii hakkı, ertelenemez görevidir.

"ONLARIN RAHATSIZLIĞI BİZİM İÇİN MEMNUNİYETTİR"

Türkmenlerden vazgeçmeyiz. Kerkük'ün Türklüğünü, Türkmeneli'nin Türk kimliğini sadece biz söylemiyoruz. Coğrafya adeta kükrüyor, adeta dile geliyor. Türkmeneli Türk'ün öz yurdudur. Bunun tam tersini iddia edenler eğer zeka özürlüsü, akıl fukarası değilse biliniz ki peşmergenin ağında kıvranan, küresel zalimlerin gölgesine sığınan Türk düşmanlarıdır. Biz Kerkük dedikçe birileri rahatsız olmaktadır. Onların rahatsızlığı bizim için memnuniyettir.

"SÖZ AĞIZDAN ÇIKTI, HAZIRIZ"

"Kerkük ne ise İstanbul odur" diyoruz anlamıyorlar. "Musul, Ankara'dır" diyoruz kalın kafaları almıyor. En az 5 bin ülkücü hazır bekliyor diyoruz. TSK ne güne duruyormuş? Neredeymiş hazır bekleyen ülkücüler? Gelsinler ve bu salondaki korkusuz yüzleri görsünler. Gelsinler de Kerkük sevdası ile yanıp tutuşan yüreklere şahit olsunlar. Köksüz aydınlardan, kimliksiz kalem sahiplerinden alacak bir şeyimiz de yoktur. Herkes bildiğini kendine saklasın. Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. 5 bin ülkücü hazır demişsek karar verilmiş, söz ağızdan çıkmıştır. Boş konuşmuyoruz. Barzani'nin gönüllü ajanlarına tavsiyem kendi çamurlarında oynasınlar.

"84'Ü SÖYLESEYDİK HERHALDE ÇILGINA DÖNECEKLERDİ"

81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Acizler kalbi kararmışlar hemen pusudan başını çıkardı, korkaklar anında gözlerini fal taşı gibi açtı. 84'ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti. PKK kamplarına tekrar soluklarını alacaklardı. Biz Türk milliyetçisiyiz. Türkçüyüz.

"İDLİB'DE OPERASYON BAŞLAMIŞTIR, DARISI AFRİN'İN BAŞINA"

İdlib'de yeni bir operasyon başlatılmıştır, darısı Afrin'in başına. MHP, devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız. Türkiye'nin tüm düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz. Bu iradeyi kıramayacaklar, bu azmi bozamayacaklar, bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur. Irak parçalandıktan sonra ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük, 83 Musul olmalıdır. Biz Kerkük'te olmazsak işte o zaman Diyarbakır'ı veririz. Kerkük yay gibi gerilmiştir, fırın gibi ısınmıştır.

Kürt kökenli kardeşlerimiz Barzani'nin tarihi ihanetini reddetmelidir."

Kaynak: haberinburada