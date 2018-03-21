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Baharın geldiğine aldanmayın! Trakya'ya kar geliyor

BAHARIN GELDİĞİNE ALDANMAYIN! TRAKYA'YA KAR GELİYOR

Meteorolojinin son tahminlerine göre cumartesi günü Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Tarih : 21 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Baharın Geldiğine Aldanmayın! Trakya'ya Kar Geliyor(5/10)1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

SICAKLIKLAR 3-7 DERECE DÜŞECEK

Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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