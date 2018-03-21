BAHARIN GELDİĞİNE ALDANMAYIN! TRAKYA'YA KAR GELİYOR
Meteorolojinin son tahminlerine göre cumartesi günü Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK
Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.
SICAKLIKLAR 3-7 DERECE DÜŞECEK
Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'danıştay Başkanı'nın Kızı 24 Saatte Terfi Etti' İddiasına Yalanlama!
- Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
- Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
- Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
- Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
EKONOMİ HABERLERİ
- 2 Nisan'da Ehliyet Ve Pasaport Vermeye Hazırlanan Nüfus Müdürlüklerinde İş Yükü Alarmı
- Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
- Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
- Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Mitroviç Müjdesi! Club Brugge Bonservisini Alıyor
- Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
- Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
- Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
- Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
DÜNYA HABERLERİ
- 19 Yıl Önce Kayboldu, 1 Dolarlık Banknotta Bıraktığı Not Bulundu
- İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
Bu Haberle İlgili Yorumlar