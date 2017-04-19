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bahar yorgunluğunun nedeni meğer nedeni buymuş!

BAHAR YORGUNLUĞUNUN NEDENİ MEĞER NEDENİ BUYMUŞ!

Dahiliye Uzmanı Abdullah Açıkgöz, mevsim geçişlerinin olduğu zamanlarda yaşanan bahar yorgunluğu ile baş etmek için doğru ve dengeli beslenmek gerektiğini söyledi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:41
Puan Ver : Bahar Yorgunluğunun Nedeni Meğer Nedeni Buymuş!(10/10)12


Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde kişilerin kendini yorgun, bitkin ve enerjisi düşük hissedebildiğini belirten Uzman Dr. Abdullah Açıkgöz, "Soğuk havadan sıcak havalara geçilmesiyle, mevsime bağlı beslenme alışkanlıklarının değişmesi, havadaki nem oranının artması birçok kişiyi isteksizlik, uykusuzluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle karşı karşıya bırakabiliyor.



Bahar yorgunluğu adını verdiğimiz bu rahatsızlıklar, havadaki elektrik yükünün, buna bağlı olarak pozitif ve negatif yüklü iyon artışının sinirleri etkileyerek stres seviyesini yukarılara çekmesi sonucu ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda metabolizmadaki hormonal değişimden de kaynaklanabiliyor.



 



kaynak:sabah








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