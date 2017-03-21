Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.



Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.



Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in, polene karşı aşırı duyarlı kişilerde "burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma ve kaşıntı" gibi belirtiler gösterdiği, bunun halsizlik ve isteksizliğe yol açan bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu bildirildi.



Prof. Dr. Nihat Sapan, mart ve nisan aylarından itibaren bitkilerden yayılarak havaya karışan polenlerin, alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Nihat Sapan, "Polene karşı aşırı duyarlı ve hassas olan kişilerde özellikle bahar başlangıcında havada bulunan polen alerjenlerinin kişinin burnuna ve gözüne ulaşmasıyla burun akıntısı, öksürük, gözlerde yaşarma, burun tıkanıklığı, kızarma, kaşıntı gibi bulgular ortaya çıkıyor." dedi.







kaynak:sabah