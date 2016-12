Havaların ısınmasıyla birlikte birçok insanda halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, sindirim problemi ve uyku isteği gibi sorunların arttığı gözleniyor. Sıkça karşılaşılan bu şikayetlerin temelinde ise hava değişimi yatıyor. Bahar yorgunluğunu atlatabilmek yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Merve Sarptaş, bahar yorgunluğuna karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.



Sabah kahvaltısını atlamayın



Bahar aylarında güne daha zinde başlayabilmek için kesinlikle kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltıda, besleyici ancak hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Günün diğer öğünlerde ise yağlı yiyeceklerin yerine daha hafif ve besleyici özelliği olan sebze ağırlıklı yemekler yenilmelidir. Baharla birlikte vücudun daha çok vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Sebze ve meyveler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan, artan vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir besin grubudur.



Bu besinler bahar yorgunluğuna iyi geliyor



Bahar yorgunluğundan etkilenmemek için A, C ve E vitaminleri açısından zengin sebze ve meyveler tüketilmelidir. A vitaminini en çok balık, yumurta sarısı, kırmızı et, süt, yoğurt, havuç, kayısı, tatlı kabak, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, tere, maydanoz, dereotu ve rokada bulunmaktadır. C vitamini içeren besinler ise maydanoz, biber, turunçgiller, soğan, kereviz, brokoli, çilek ve kividir. Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta ve kepeği ayrılmamış un ise E vitamini açısından zengindir. Bu dönemde organik olan mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi önerilmektedir.



Bahar yorgunluğuna karşı önleminizi alın



• Bu dönemde günlük tüketilen su miktarını arttırmak, vücut direncinin sağlanması ve toksinlerin atılması için faydalı olacaktır. Günde 2-2,5 litre su tüketilmelidir.



• Kahve, çay, kola, kakao ve benzerleri gibi kafeinli içecekler azaltılmalıdır. Kafeinli içecekler yerine, metabolizmayı rahatlatıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici bitki çayları tercih edilebilir.



• Aşırı tuz, vücutta su birikimi arttırarak yorgunluk hissini artırabileceğinden tüketilmemelidir.



• Düzenli olarak haftada 3 gün ve yaklaşık 45 dakika süren tempolu yürüyüşler yapmak, bu dönemdeki yorgunluk şikayetlerinin azalmasında faydalı olacaktır.



• Uyku düzenine dikkat edilmeli, gece geç saatlerde yatılmamalıdır.



• Yeterli fiziksel aktivitede bulunmak çok önemlidir. Her gün açık havada yürüyüş yapılabilir.