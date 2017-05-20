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bahar-nihal candan kardeşler: hepinizi kandırdık!

BAHAR-NİHAL CANDAN KARDEŞLER: HEPİNİZİ KANDIRDIK!

Son dönemin tartışılan iki ismi Bahar ve Nihal Candan merak edilenlerini Armağan Çağlayan'a anlattı. Ünlü kardeşler çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:44
Puan Ver : Bahar-Nihal Candan Kardeşler: Hepinizi Kandırdık!(8/10)6


İşte Benim Stilim yarışması üzerinden Türkiye'de pek çok insan tarafından tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin adı geride bıraktığımız günlerde Murat Boz ve eser yenenler'in adının karıştığı bir ihanet olayıyla anıldı. O andan itibaren magazin muhabirlerinin sürekli olarak takibinde bulunan Bahar ve Nihal Candan verdikleri röportajla belki de şimdiye kadar ki en net açıklamalarını yaptı.



Olayın ilk günlerinden itibaren Eser Yenenler'in evinde iddia edildiği gibi bir ihanet gecesi yaşanmadığını söyleyen Bahar ve Nihal Candan kardeşler Armağan Çağlayan'a verdikleri röportajda sorulara yanıt verdi. İşte o yanıtlardan bazıları:



ÜZERİMİZE BU KADAR GELİNMEMELİ

“Eser'in villasından kalabalık bir parti vardı. Murat Boz da oradaydı. Eğlendik, bitti. 19 ve 21 yaşındayız. Yaşı küçük iki kızın üzerine bu kadar gidilmemeli.”



“Biz düzgün kızlarız. Gece kulübünde bile Alkol almıyoruz. Çünkü alkol yasağımız var. Babamız çok dindar ama kimse bunu bilmiyor. Sigara bile içmeyiz. Her türlü kan, akciğer testine girebilirim. Raporlarını verebilirim.”



Bizi Cicişlere benzetme konusuna hiç girmeyelim. Çok çirkin bir benzetme, hakaret gibi.”



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bahar-Nihal  Candan  Kardeşler  Hepinizi  Kandırdık    haber

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