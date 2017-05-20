

İşte Benim Stilim yarışması üzerinden Türkiye'de pek çok insan tarafından tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin adı geride bıraktığımız günlerde Murat Boz ve eser yenenler'in adının karıştığı bir ihanet olayıyla anıldı. O andan itibaren magazin muhabirlerinin sürekli olarak takibinde bulunan Bahar ve Nihal Candan verdikleri röportajla belki de şimdiye kadar ki en net açıklamalarını yaptı.







Olayın ilk günlerinden itibaren Eser Yenenler'in evinde iddia edildiği gibi bir ihanet gecesi yaşanmadığını söyleyen Bahar ve Nihal Candan kardeşler Armağan Çağlayan'a verdikleri röportajda sorulara yanıt verdi. İşte o yanıtlardan bazıları:







ÜZERİMİZE BU KADAR GELİNMEMELİ



“Eser'in villasından kalabalık bir parti vardı. Murat Boz da oradaydı. Eğlendik, bitti. 19 ve 21 yaşındayız. Yaşı küçük iki kızın üzerine bu kadar gidilmemeli.”







“Biz düzgün kızlarız. Gece kulübünde bile Alkol almıyoruz. Çünkü alkol yasağımız var. Babamız çok dindar ama kimse bunu bilmiyor. Sigara bile içmeyiz. Her türlü kan, akciğer testine girebilirim. Raporlarını verebilirim.”







Bizi Cicişlere benzetme konusuna hiç girmeyelim. Çok çirkin bir benzetme, hakaret gibi.”







kaynak:milliyet