BAHAR BAYRAMI KUTLAMALARININ BİLANÇOSU: 14 ÖLÜ
Mısırlıların genellikle nehir ve deniz kıyılarında kutladıkları dünkü Bahar Bayramı (Şem en-Nesim) etkinlikleri sırasında 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise zehirlendiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahar Bayramı kutlamalarında Dekahliye'de 8, Luksor'da 3, Minye, Feyyum ve Garbiye'de birer olmak üzere 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, İsmailiye ve Kefr eş-Şeyh'de de birer kişinin boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca dünkü kutlamalarda 45 kişinin zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğu ifade edildi. Söz konusu kişilerden 23'ünün taburcu edildiği, 22'sinin ise tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
Zehirlenmelerin, "Renge ve Fesih" adı verilen tuzlanmış ve kurutulmuş balık tüketiminden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
kaynak:sabah
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