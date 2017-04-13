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bahar alerjisinden şikayetçi olanlar!

BAHAR ALERJİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLANLAR!

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selvi, bahar alerjileri olanların dışarı çıkmadan önce burun kanatlarına ve dudak üstüne vazelin sürmelerinin de birçok başka önlem ile birlikte alerjiyi hafifletmeleri için yardımcı olabileceğini belirtti.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:14
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HAVA KİRLİLİĞİ BAHAR ALERJİLERİNİ ARTTIRIYOR



Bahar alerjilerinin en sık görülen alerjilerden olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Selvi belirtileri ile ilgili olarak şunları söyledi: "Belirtilerde en çok burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözlerde sulanma, batma, peş peşe hapşırık, geniz akıntısı görülüyor. Bazen de alt solunum yoluna ait şikayetler görülebilir.



Göğsümüzde hırlama, ötme hissi, öksürük, nefes darlığı en çok gördüğümüz şikayetler arasında. Teknoloji ilerledikçe alerji çeşitliğinin, sıklığının arttığı, hatta kırsal hayat ile kent yaşamı arasında da farklılıklar olduğu biliniyor. Hava kirliliği, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamlar ideal ortamlar olmaktan uzak olduğundan dolayı bu tür alerjenlere maruz kalma riskimiz artmasından dolayı böyle şikayetler daha çok oluyor."



 



kaynak:sabah








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