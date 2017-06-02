Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayında vücudun ister istemez strese daha çok girdiğini belirterek ballı sütlü zencefil çayı ile hem kabızlıktan hem de stresten kurtulabilineceğini söyledi.



Özellikle bu yıl yaklaşık 17 saat aç ve susuz kalındığını ifade eden Özgönül, "Eğer oruç tutuyor ve son zamanlarda daha çok stresli bir hal alıyorsanız; ballı, sütlü zencefil çayı tam size göre.



Stresli olduğumuz zaman böbrek üstü bezlerimiz kortizol adı verilen bir hormon salgılayarak vücudumuzun enerji dengesinin olumsuz yönde etkiliyor.







kaynak:sabah