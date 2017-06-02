Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bağırsaklarınızdaki o sorun için sahurda mutlaka için!

BAĞIRSAKLARINIZDAKİ O SORUN İÇİN SAHURDA MUTLAKA İÇİN!

Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayında vücudun ister istemez strese daha çok girdiğini belirterek ballı sütlü zencefil çayı ile hem kabızlıktan hem de stresten kurtulabilineceğini söyledi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:14
Puan Ver : Bağırsaklarınızdaki O Sorun İçin Sahurda Mutlaka İçin!(8/10)8


Özellikle bu yıl yaklaşık 17 saat aç ve susuz kalındığını ifade eden Özgönül, "Eğer oruç tutuyor ve son zamanlarda daha çok stresli bir hal alıyorsanız; ballı, sütlü zencefil çayı tam size göre.



Stresli olduğumuz zaman böbrek üstü bezlerimiz kortizol adı verilen bir hormon salgılayarak vücudumuzun enerji dengesinin olumsuz yönde etkiliyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Bağırsaklarınızdaki  O  Sorun  İçin  Sahurda  Mutlaka  İçin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER