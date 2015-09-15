39 yaşındaki Çinli turistin sindirim sisteminden 10 karatlık bir pırlanta çıkarıldı



Taylan'da geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki Çinli turistin sindirim sisteminden 278 bin dolar değerinde 10 karatlık bir pırlanta çıkarıldı.







Tayland'a ziyarete giden Çinli Jiang Xulian, Bangkok havaalanında tutuklandı. Genç kadının pırlanta hırsızlığı ile suçlandı.