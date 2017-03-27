BAĞIRSAKLARDAKİ O PROBLEM İÇİN...
Belirti vermeden sinsice ilerleyen kolon kanserine karşı doğru gıdalar tüketmek büyük önem taşıyor.
Belirti vermeden sinsice ilerleyen kolon kanserine karşı doğru gıdalar tüketmek büyük önem taşıyor. Günde alınan her 10 gram posa, kansere yakalanma riskini yüzde 10 azaltıyor...
Her hastalıkta olduğu gibi kanserden korunmada da bazı besinler öne çıkıyor. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, kalın bağırsak (kolon) kanserinin Türkiye'de en sık görülen kanserler arasında 3'üncü sırada yer aldığını belirterek şu bilgileri veriyor:
kaynak:sabah
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