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bağırsaklarda ciddi sorunlara yol açıyor!

BAĞIRSAKLARDA CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR!

Bilim adamları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Bağırsaklarda Ciddi Sorunlara Yol Açıyor!(10/10)10


 Bilim adamları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu. "Gut" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten araştırmacılar, yetişkinlikte uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanserinin öncülerinin gelişme ihtimalini artırdığını ortaya çıkardı.








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