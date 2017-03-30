BAĞIRSAK KANSERİNE NEDEN OLUYOR
Son yıllarda kalın bağırsak kanserinin görülme oranı artıyor.
Doç. Dr. Alper Yurci, bu artışın nedenini modern yaşamla birlikte değişen beslenme tarzına, organik tarımın azalmasına bağlıyor.
"Proteinden zengin ve sebzeden fakir beslenme yani fast-food, dondurulmuş hazır gıdaların tüketilmesi, kolon kanserini coşturdu" diyen Prof. Dr. Yurci, şöyle devam ediyor: "Salam, sosis gibi işlem görmüş gıdalar ve mangalda çok pişmiş etler de kansere yol açar. Kalın bağırsak kanseri, her yaşta ortaya çıksa da risk 50 yaşından sonra artar."
kaynak:sabah
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