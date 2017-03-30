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bağırsak kanserine neden oluyor

BAĞIRSAK KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Son yıllarda kalın bağırsak kanserinin görülme oranı artıyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:23
Puan Ver : Bağırsak Kanserine Neden Oluyor(10/10)12


Doç. Dr. Alper Yurci, bu artışın nedenini modern yaşamla birlikte değişen beslenme tarzına, organik tarımın azalmasına bağlıyor.



"Proteinden zengin ve sebzeden fakir beslenme yani fast-food, dondurulmuş hazır gıdaların tüketilmesi, kolon kanserini coşturdu" diyen Prof. Dr. Yurci, şöyle devam ediyor: "Salam, sosis gibi işlem görmüş gıdalar ve mangalda çok pişmiş etler de kansere yol açar. Kalın bağırsak kanseri, her yaşta ortaya çıksa da risk 50 yaşından sonra artar."



 



kaynak:sabah








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