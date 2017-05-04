Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

bağırsak kanserinden nasıl korunmalı?

BAĞIRSAK KANSERİNDEN NASIL KORUNMALI?

Eğer 40 yaşını geçtiyseniz, bağırsak kanserinden korunmak için Kolorektal cerrahi ve proktoloji (bağırsak ve makat hastalıkları) alanında çalışan Prof. Dr. Korhan Taviloğlu'nun uyarılarını mutlaka dikkate almalısınız.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:26
Puan Ver : Bağırsak Kanserinden Nasıl Korunmalı?(8/10)10


"Düzenli olarak 40 yaştan itibaren dışkıda gizli kan testi (yılda bir kez), sigmoidoskopi (5 yılda bir kez), kolonoskopi (10 yılda bir kez), kalın bağırsak röntgeni veya sanal kolonoskopi gibi tarama testlerini yaptırmak yararlıdır. Geçmişte 50 yaştan sonra düzenli olarak önerilen kolonoskopi tetkiki, 45 yaştan sonra bağırsak kanseri riski başlaması nedeni ile birçok Amerikan derneği tarafından 40 yaştan sonra yapılmaya başlanmıştır."



BESLENMENİZE DİKKATE EDİN



"Beslenmenizde bol miktarda posa bırakan baklagiller, sebze, meyve, süt ve sarımsak tüketilmesi, aşırı yağlı gıdaların kısıtlanması ve kırmızı et tüketiminin en fazla bir avuç büyüklüğüne dek kısıtlanması, bağırsak kanserinden korunmada çok önemlidir. Sebze, meyve ve lifli gıdaların tüketiminin azalması ile birlikte, bağırsak kanseri riskinin arttığı bilinmektedir. 2006 yılında Fransa'da 67,312 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada kırmızı etten zengin batılı tip diyetle beslenen ve yoğun alkol tüketen kişilerde, bağırsak kanseri riskinin arttığı saptanmıştır. Birçok çalışmada belirtildiği gibi, bağırsak kanseri olgularının % 50'sinde ana neden olarak diyet ve yaşam şekli belirlendiğinden, alınacak önlemler daha da önemli hale gelmektedir."



PROBİYOTİKLER ÇOK ÖNEMLİ!



"Canlı bazı mikropların (bakteri) yoğurt, kefir veya gıdalara ek olarak alınmasıdır. Bağırsakta yer alan yararlı bakterileri arttırarak, bağırsak kanserini önledikleri yönünde bazı çalışmalar olmakla birlikte, bu etki henüz bilimsel olarak kesinlik kazanmamıştır."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bağırsak  Kanserinden  Nasıl  Korunmalı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER