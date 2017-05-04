Eğer 40 yaşını geçtiyseniz, bağırsak kanserinden korunmak için Kolorektal cerrahi ve proktoloji (bağırsak ve makat hastalıkları) alanında çalışan Prof. Dr. Korhan Taviloğlu'nun uyarılarını mutlaka dikkate almalısınız.



"Düzenli olarak 40 yaştan itibaren dışkıda gizli kan testi (yılda bir kez), sigmoidoskopi (5 yılda bir kez), kolonoskopi (10 yılda bir kez), kalın bağırsak röntgeni veya sanal kolonoskopi gibi tarama testlerini yaptırmak yararlıdır. Geçmişte 50 yaştan sonra düzenli olarak önerilen kolonoskopi tetkiki, 45 yaştan sonra bağırsak kanseri riski başlaması nedeni ile birçok Amerikan derneği tarafından 40 yaştan sonra yapılmaya başlanmıştır."



BESLENMENİZE DİKKATE EDİN



"Beslenmenizde bol miktarda posa bırakan baklagiller, sebze, meyve, süt ve sarımsak tüketilmesi, aşırı yağlı gıdaların kısıtlanması ve kırmızı et tüketiminin en fazla bir avuç büyüklüğüne dek kısıtlanması, bağırsak kanserinden korunmada çok önemlidir. Sebze, meyve ve lifli gıdaların tüketiminin azalması ile birlikte, bağırsak kanseri riskinin arttığı bilinmektedir. 2006 yılında Fransa'da 67,312 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada kırmızı etten zengin batılı tip diyetle beslenen ve yoğun alkol tüketen kişilerde, bağırsak kanseri riskinin arttığı saptanmıştır. Birçok çalışmada belirtildiği gibi, bağırsak kanseri olgularının % 50'sinde ana neden olarak diyet ve yaşam şekli belirlendiğinden, alınacak önlemler daha da önemli hale gelmektedir."



PROBİYOTİKLER ÇOK ÖNEMLİ!



"Canlı bazı mikropların (bakteri) yoğurt, kefir veya gıdalara ek olarak alınmasıdır. Bağırsakta yer alan yararlı bakterileri arttırarak, bağırsak kanserini önledikleri yönünde bazı çalışmalar olmakla birlikte, bu etki henüz bilimsel olarak kesinlik kazanmamıştır."







kaynak:sabah