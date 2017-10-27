Katalonya parlamentosu, Madrid hükümeti ve AB'ye rağmen bugün bağımsızlığını ilan etti. "Peki bundan sonra ne olacak" sorusuna cevap veren Uluç Özülker ise "İş askeri müdahaleye kadar gider" dedi.

Katalan Parlamentosu, referandumdan çıkan bağımsızlık kararını bugün oyladı ve İspanya'dan ayrılma kararı aldı. Bağımsızlığın ilanı için 68 evet oyu gerekiyordu. 10 vekil bağımsızlığa karşı oy kullanırken, iki oy da geçersiz sayıldı. Katalan parlamentosunda yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan edildi.

İSPANYA ANINDA KARŞILIK VERDİ

Anında karşılık veren Madrid'deki merkezi hükümet ise bölgenin özerkliğini askıya alacak olan 155. Madde'nin yürürlüğe girmesini oylayarak kabul etti.

AB KARARI TANIMADI

AB ise yaptığı ilk açıklamada, Katalonların kararını tanımadığı ve tek muhatabının İspanya hükümeti olduğunu duyurdu.

20 BİN POLİS YOLDA

Bunlar olurken, yerel kaynaklar da, 20 bin İspanya polisinin Katalonya'ya müdahale için hazır beklediğini bildirdi.

KATALAN POLİSİ İSYAN ETTİ

Aynı kaynaklar, Madrid hükümetinin Katalan polisine, bağımsızlık gösterilerine müdahale emri verdiğini, ancak polislerin bu emre uymayı reddettiğini de açıkladı.

Şimdi herkesin kafasında aynı soru var: Bundan sonra ne olacak?

"İSPANYA DEĞİL AVRUPA KAOSA SÜRÜKLENİYOR"

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in bundan sonraki gelişmelerle ilgili yorumu şöyle:

"İspanya değil Avrupa kaosa sürükleniyor. Madrid ağırlıklı olarak krallık hepsi üstünde egemen çıkmıştır. Üç sorun ortaya çıkacaktır. Katalonlar kendilerinin ekonomik açıdan güçlü olduklarını, hak ettikleri destekleri alamadıklarını ve sonuç itibariyle ispanya'yı ayakta tutan taraf olarak görüyorlar. İspanya bu hale AB'ye girdikten sonra geldi. Bugün Katalonya bağımsızlık sonucuyla karşı karşıya kalırsa, mutlaka AB başta olmak üzere çok ciddi sıkıntıya düşer. Ve buralardan çıkmak mecburiyetinde kalır.

"ASKERİ MÜDAHALEYE KADAR GİDER BU İŞ"

İkinci husus her hâlükârda Katalonya ikiye bölünmüş vaziyette. Bağımsızlık için evet diyenler, yüzde 46'lık katılımla bunun yüzde 92'sini almış durumdadırlar. Katalonya kendi içinde de karışır. Üçüncüsü, Başbakan gayet net bir biçimde ispanyol parlamentosunun desteğini de arkasına alarak hangi adımların atılacağını, bunun ne şekilde bastırılacağına dair açıklamalar yaptı. Büyük bir sabırla bunu erteleyerek geldi.

Bu bir bilek güreşi. Bağımsızlık yanlısı liderle, bütün ispanya çapındaki partiler ve vatandaşların karşı karşıya gelmesine neden olabilecek bir olaydır.

Hem polis, hem askeri hem de adli olarak müdahaleye kadar gider bu iş. Tutuklamalarla tatsız olayların yaşanacağı noktaya gelinir."

Kaynak: haberinburada