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bağımlılıkta en etkili tedavi: çip yöntemi

BAĞIMLILIKTA EN ETKİLİ TEDAVİ: ÇİP YÖNTEMİ

Dr. Cavid Guliyev, eroin bağımlılığı tedavisinde ağızdan ilaç almayı unutan kişilerin tekrar eroine başlayabileceğini, ancak çip takıldığında ilacı unutmanın söz konusu olmayacağını bildirdi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:34
Puan Ver : Bağımlılıkta En Etkili Tedavi: Çip Yöntemi(7/10)8


 İmplant ve pellet olarak da bilinen çip tedavisine ilişkin yazılı açıklama yapan Guliyev, madde bağımlısı sayısı her geçen gün artarken, bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin de geliştiğini ve bu yöntemlere ulaşmanın kolaylaştığını dile getirdi. Halk arasında madde bağımlılığı tedavisinde uygulanan kolay ve sonuç verme ihtimali yüksek yöntem olarak bilinen tedavinin çip tedavisi olduğunu bildiren Guliyev, şunları kaydetti:



"Çip uygulaması bağımlılığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok eroin bağımlılığında kullanılır. Çip veya pellet adı verilen uygulama tıpta naltrekson (naltrexone) implant olarak bilinir. Naltrekson isimli ilaç, beyinde eroinin oturduğu yere oturur ve bedene eroin girdiğinde eroinin beyinde etki göstermesini engeller.



Bu ilacın kullanılma amacı; kişi eroin kullandığında maddenin etkisini hissetmesini engellemektir. Bunun sonucu kişi eroin kullanmaya devam etmez. İlacın ağızdan alınan tablet formunun yanında cilt altına konan formları da vardır. İşte buna çip veya pellet adı verilmektedir."



 



kaynak:sabah








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