Bağımlılığı olan ve durmak bilmeyen müşterilerin, zaafına yönelik koruma programının etkili çalışmaması gerekçesiyle, bahis firmalarından 888 için Kumar Komisyonu 8.5 milyon euro ceza verdi

Online bahis ve kumar sitesi 888, zaafı olan müşterilerinin kumar bağımlılığından doğan zararlarını sınırlamalarına yardımcı olmadığı gerekçesiyle tarihi bir ceza yedi. Kumar Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Cebelitarık merkezli İngiliz 888 firmasına 7.8 milyon sterlin yani 8.5 milyon euro ceza verildiği açıklandı. Bahis şirketinin Birmingham City, Nottingham Forest, Preston gibi profesyonel takımlara sponsorluğu da bulunuyor.

BAĞIMLILARA KENDİNİ ENGELLEME ÖZELLİĞİ

Yönetmelik gereğince, kendine hâkim olamayan ve durmasını bilmeyen bağımlılar için kumar ve bahis siteleri, belirli süreler boyunca "self exclusion" yani kendini engelleyebilme özelliğini koymak zorunda.

En az 6 ay olmak kaydıyla yapılabilen bu tercih süresince kumarbaz siteye giremiyor. Kimlik numarası benzeri kişiye özel detaylarla siteye üye olunduğu için yeni hesap açamıyor ve bağımlılığını kontrol etme şansı bulabiliyor.

Komisyon raporuna göre 888 isimli şirketin müşterilerine sunduğu sistem bu açıdan sağlam değil ve zaafı olan müşterilerini korumakta yetersiz kalıyor. Yapılan incelemelere göre kendine kırmızı kart gösteren müşteriler istemediği halde hesapları aktif olduğu için 13 ay boyunca 3.5 milyon sterlin civarında bahis ve kumar faaliyetinde bulundu.

3.5 MİLYON STERLİN GERİ ÖDENECEK

888'in ödemek zorunda olduğu 7.8 milyon sterlin tutarındaki cezanın içerisinde, sistem açığı nedeniyle uzaklaşmak istediği halde siteden uzaklaşamayan müşterilerin kaybettiği 3.5 milyonun geri ödenmesi de var. Geriye kalan miktar ise kumara karşı sosyal sorumluluk görevi nedeniyle kesildi.

888, bunun yanı sıra müşterilerin problemli düzeydeki görünür kumar oynama alışkanlıklarını yakalayamadığı için de suçlanıyor. Söz konusu alışkanlıkların kriminal faaliyetle sonuçlandığı da belirtildi.

Örneğin, toplamda 1.3 milyon sterlin miktarındaki parayı kumarda riske atan bir müşterinin bunun 55 bin pound tutarındaki kısmını işvereninden çaldığı elde edilen bulgular arasında. Günde 3-4 saatini sitede kumar bahisle geçiren müşterinin geçmiş eğilimleri sistem tarafından denetlenmediği ve müşteriyle irtibata geçilmediği için kumarda riske attığı miktardaki aşırılığın gözden kaçtığı belirtiliyor.

888, yaklaşık 55 bin sterlinin çalınan işverene de bu parayı faiziyle, 62 bin sterlin olarak geri ödeyecek. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada