BAĞDAT'TA İKİ GÜNDE İKİNCİ CANLI BOMBA SALDIRISI
Irak yayın organlarındaki haberlere göre, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Rashidiya semtinin kuzey doğusundaki polis kontrol noktasına ikinci kez bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 8 kişi öldü.
Bağdat'ta dün Rashidiya semtinde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısından sonra, bugün de aynı bölge yakınlarında ikinci bir canlı bomba saldırısı düzenlendi.
POLİS NOKTASINA SALDIRDI
Irak yayın organlarında çıkan haberlere göre Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Rashidiya semtinin kuzey doğusundaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
8 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Polis ve sağlık kaynakları saldırıda sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 dolayında kişinin de yaralandığını duyurdu.
DÜN 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Dün de aynı semtte bir pazar yerine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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