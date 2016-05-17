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bağdat'ta bombalı saldırılar: en az 23 ölü

BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRILAR: EN AZ 23 ÖLÜ

Bağdat'ta bugün düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 14:03
Puan Ver : Bağdat'ta Bombalı Saldırılar: En Az 23 Ölü(6/10)5


Patlamalardan birinin kentin kuzey doğusunda Şiilerin yaşadığı Şaab semtinde bir pazar yerini, diğerinin de kentin güneyini hedef aldığı haberleri geliyor.



Yetkililer salı günü, gün ortasında meydana gelen patlamalarda en az 50 kişinin de yaralandığını söylüyor.



Nisan ayının başından bu yana Irak'ta bombalı saldırıların sayısında artış var.








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