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bağdat'ta bombalı saldırı! 50 ölü

BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI! 50 ÖLÜ

Irak'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinde bulunan pazar alanında bomba yüklü patlatılması sonucu 50 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 13:14
Puan Ver : Bağdat'ta Bombalı Saldırı! 50 Ölü(9/10)9


Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ta çoğunluğu  Şiilerden oluşan Sadr bölgesindeki Uraybe halk çarşısında bomba yüklü araç  infilak ettirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını  kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe  ediliyor.



Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçleri, saldırının meydana  geldiği bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki  el-Kadisiyye ve el-Kindi hastanesine kaldırıldı.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sürekli bombalı saldırılara  sahne oluyor.



Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.








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