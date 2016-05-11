BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI! 50 ÖLÜ
Irak'ta Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinde bulunan pazar alanında bomba yüklü patlatılması sonucu 50 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.
Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ta çoğunluğu Şiilerden oluşan Sadr bölgesindeki Uraybe halk çarşısında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçleri, saldırının meydana geldiği bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki el-Kadisiyye ve el-Kindi hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sürekli bombalı saldırılara sahne oluyor.
Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
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