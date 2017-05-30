BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI: 11 ÖLÜ, 50 YARALI
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar