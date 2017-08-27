BAĞDAT'TA BOMBALAR ART ARDA PATLADI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Irak polisi, kentin Ebu Dsheer bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"
İkinci patlamanın ise Bağdat'ın güneyinde meydana geldiğini aktaran polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Iraklı yetkililer, ölü sayısının artabileceğini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar