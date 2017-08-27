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Bağdat'ta bombalar art arda patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAĞDAT'TA BOMBALAR ART ARDA PATLADI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Bağdat'ta Bombalar Art Arda Patladı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var(6/10)2

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Irak polisi, kentin Ebu Dsheer bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

İkinci patlamanın ise Bağdat'ın güneyinde meydana geldiğini aktaran polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Iraklı yetkililer, ölü sayısının artabileceğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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