Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Irak polisi, kentin Ebu Dsheer bölgesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

İkinci patlamanın ise Bağdat'ın güneyinde meydana geldiğini aktaran polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Iraklı yetkililer, ölü sayısının artabileceğini dile getirdi.

Kaynak: haberinburada