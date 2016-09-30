BAĞDAT'I ZİYARET EDEN BARZANİ'DEN BAĞIMSIZLIK MESAJI
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani tüm sorunların çözümü için başkent Bağdat'ta yeni bir havanın hakim olduğunu söyledi. Barzani bağımsızlığın doğal hakları olduğunu söyledi.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani tüm sorunların çözümü için başkent Bağdat'ta yeni bir havanın hakim olduğunu söyledi. Barzani bağımsızlığın doğal hakları olduğunu söyledi.
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