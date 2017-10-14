BAĞDAT'DAN PEŞMERGEYE ÜLTİMATOM: PAZAR ŞAFAĞINA KADAR TERK EDİN
Irak merkezi yönetiminin, Peşmerge'ye Kerkük'teki mevzileri pazar günü şafaktan önce terk etmesi için ültimatom verdiği bildirildi.
"6 HAZİRAN SINIRLARINA DÖNÜN"
Irak merkezi yönetiminin Peşmergeye verdiği ültimatomun binlerce kişiden oluşan Irak ortak askeri gücünün Kerkük'e yaklaşmasından sonra geldiği kaydedildi. Bağdat'ın Peşmerge'ye 6 Haziran 2014 tarihindeki sınırlara geri çekilme ültimatomu verdiği kaydedildi.
TUZHURMATU'YU TESLİM ETMİŞLERDİ
Kendisi de Kürt olan Irak Devlet Başkanı Fuad Masum'un konu ile ilgili olarak IKBY'nin liderleriyle Süleymaniye'de görüştüğü belirtildi. Cuma günü Kerkük'ün güneyinde Peşmergenin elinde bulunan Şii Türkmen kasabası Tuzhurmatu'daki mevzilerini Irak ordusuna terk ettiği bildirildi.
DEAŞ'LA DENGELER DEĞİŞMİŞTİ
2014 Haziran'ında DEAŞ güçleri Bağdat'ın kuzey ve doğusundaki geniş bir alanı ele geçirmişti. IKBY güçleri DEAŞ'tan alınmasından sonra bu bölgeleri de kontrol etmeye başlamıştı.
ABD: BİRBİRİNİZLE DEĞİL DEAŞ'LA SAVAŞIN
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Cuma günü Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasındaki gerginliği önlemek için çalıştıklarını söylemiş ve "Dikkatinizi DEAŞ'a karşı savaşmaya odaklayın" demişti.
Kaynak: haberinburada
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