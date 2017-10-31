BAĞDAT YÖNETİMİ, HAŞDİ ŞABİ'NİN KERKÜK'TE MERKEZ AÇMASINI YASAKLADI
Irak Parlamentosu, Haşdi Şabi yapılanması altında bulunan bütün silahlı milis güçlerin, Kerkük ve IKBY'nin yönetimi altında bulunan tüm anlaşmazlık bölgelerinde yasaklanmasını kabul etti.
AÇTIĞI BÜROLAR HALK ARASINDA KORKUYA NEDEN OLDU
Parlamentoda oy çoğunluğuyla alınan karara sebep olarak, Irak merkezi hükümetinin yönetimi devraldığı bütün bölgelerde Haşdi Şabi'nin büro açması gösterildi. Bu durumun bu bölgelerdeki siyasi partiler ve mahalli halklarda korkuya sebep olduğu kaydedildi.
SADECE BAĞDAT YÖNETİMİ OFİS AÇABİLECEK
Kararla Irak merkezi hükümetinin yönetimi ela aldığı bölgelerde yalnızca Bağdat hükümetinin ofis açması yetkisinin bulunduğu belirtildi.
İBADİ "RESMİ KURUMUMUZDUR" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta Bağdat'a giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başbakan İbadi'den Haşdi Şabi'nin ülkede yasaklanmasını istemiş, İbadi ise bu talebi reddederek "Haşdi Şabi Irak'ın resmi kurumudur" demişti.
Kaynak: haberinburada
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