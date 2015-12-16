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bağdat yönetimi: bütün türk askerleri çekilsin

BAĞDAT YÖNETİMİ: BÜTÜN TÜRK ASKERLERİ ÇEKİLSİN

Bağdat yönetimi, Irak'ın Başika bölgesindeki Türk askerlerinin bir kısmının değil, tamamının topraklarından çekilmesini istedi.

Tarih : 16 Aralık 2015, 09:09
Puan Ver : Bağdat Yönetimi: Bütün Türk Askerleri Çekilsin(10/10)8


Irak'ın Başika bölgesindeki Türk askerlerinin bir kısmının dün Zelikan Kampı'ndan ayrılması Bağdat yönetimine yeterli gelmedi. bugün açıklama yayımlayan Irak Başbakanlığı, Türk askerlerinin tamamının topraklarından çekilmesini talep etti.





Açıklamada “komşu Türkiye'nin Irak'ın ulusal egemenliğine saygı duyarak Irak topraklarından tamamen çekilmesinin gerekliliği”nin hâlâ geçerli olduğu belirtildi.



Dün Türk askerinin bir kısmının Zelikan Kampı'ndan çekilmesinin ardından konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Askeri gereklilik neyse onu yaptık" demiş; Türk askerinin Musul'da bulunmaya devam edeceğini söylemişti. Davutoğlu, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada da Bağdat ve Ankara arasındaki krizin üçüncü taraflardan kaynaklandığını söyleyerek isim vermeden İran'ı işaret etmiş ve “Kendi müdahalelerini, askeri varlıklarını unutturarak Türkiye'yi hedefe alıyorlar” demişti.








Etiketler: Bağdat  Yönetimi  Bütün  Türk  Askerleri  Çekilsin    haber

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