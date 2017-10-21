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Bağdat, Kuzey Irak'taki Tüm Petrol Kuyularının Kontrolünü Ele Geçirdi

BAĞDAT, KUZEY IRAK'TAKİ TÜM PETROL KUYULARININ KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Irak merkezi hükümeti Erbil karşısında önemli bir mevzi daha kazandı. Barzani yönetimindeki tüm petrol kuyuları Bağdat'ın kontrolüne geçti.

Tarih : 21 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Bağdat, Kuzey Irak'taki Tüm Petrol Kuyularının Kontrolünü Ele Geçirdi(8/10)4

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi en büyük gelir kaynağı olan petrolü de Irak merkezi hükümetine kaptırdı. Bölgedeki tüm petrol kuyuları Irak merkezi hükümetinin denetimine geçti.

"TÜM PETROL KUYULARI BAĞDAT'IN KONTROLÜNDE"

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, başkent Bağdat'ta düzenlenen "44. Uluslararası Bağdat Fuarı"nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki enerji arıtma sistemlerini geliştirdiklerini belirterek, "Irak'taki tüm petrol kuyuları merkezi hükümetin kontrolünde bulunuyor." dedi.PETROL SIKINTISI YOK

Kuzeyden kaybedilen petrolü telafi etmek için Basra ile güney petrol sahalarındaki üretimi artırdıklarını kaydeden Luaybi, petrol üretimi ve ihracatında dengeyi sağladıklarını ve ülkenin bu anlamda hiçbir kayba uğramayacağını vurguladı.

RUS ŞİRKETLE GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

Iraklı Bakan ayrıca Rus petrol devi "Rosneft" ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında anlaşma sağlandığı iddialarına ilişkin de şunları söyledi.

Bu konuyu duyduk ancak yeterli bilgiye sahip değiliz. Gelen ilk bilgilere göre, kuzeydeki bazı doğal gaz sahalarını geliştirme anlaşması üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Kendileriyle (Rus şirket) konuştuk, konunun görüşme aşamasında olduğunu bildirdiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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