BAĞDAT HÜKÜMETİ BARZANİ'NİN YAYIN KURULUŞU RUDAW'I KAPATTI
Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan Rudaw Medya Grubu'na yasak geldi.
"ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN YAYINLAR YAPIYOR"
Rudaw'ın bugün yayımladığı habere göre, Komisyonu 23 Ekim 2017'de çıkardığı kararnamede, 'Rudaw TV'nin kapatılmasını, çalışanlarının engellenmesini ve Irak çapındaki ekipmanına el konmasını' talep etti. Gerekçe olarak ise hem 'Rudaw'ın komisyondan lisansının bulunmaması', hem de 'kanalın şiddet ve nefreti teşvik eden, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yayınlar yapması' gösterildi.
Rudaw'ın haberinde, söz konusu kararın kendilerine resmen tebliğ edilmediği ve önceden bir uyarı almadıkları vurgulandı.
Kanaldan kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamadaysa, "Rudaw, Irak federal hükümetinin parçası olan ve Irak anayasasına dayalı olarak işleyen Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kültür Bakanlığı'ndan lisans sahibidir. Kararın gönderildiği bir dizi hükümet kurumu, doğasının sorgulanmasına da yol açıyor. Karar Irak istihbarat kurumuna, savunma bakanlığına ve genelkurmay başkanlığına gönderildi. Aynı zamanda, çalışmalarına yardımcı olmaya son vermeleri için Rudaw'la çalışan telekomünikasyon şirketlerine de gönderildi" denildi.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"
Açıklamada, kararın ordu ve istihbarata gönderilmesi Rudaw Medya Grubu'na karşı 'önceden hazırlanmış' ve 'siyasi' bir plan' olarak nitelendi; "Dolayısıyla, Rudaw'ın tüm çalışanlarının güvenliğinden Irak hükümetini sorumlu tutuyoruz. Bu kararı yasadışı sayıyoruz, Rudaw ile Irak'taki basın özgürlüğüne karşı bir sindirme olarak görüyoruz" denildi.
ORTAK İNCELEME TALEBİ
Rudaw Medya Grubu, açıklamasında yayınlarına başladığı 29 Mayıs 2013 tarihinden kararnamenin çıktığı 23 Ekim 2017'ye kadar yaptıkları yayınların suçlamalar bağlamında incelenmesi için yabancı uzmanlar ile Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu'yla ortak çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.
Açıklamada, Rudaw muhabirlerine getirilen yasağın kaldırılması, çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve basın özgürlüğü kuruluşlarının bu yasağa ses çıkarılması çağrısı da yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar