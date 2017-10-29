Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan Rudaw Medya Grubu'na yasak geldi.

"ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN YAYINLAR YAPIYOR"

Rudaw'ın bugün yayımladığı habere göre, Komisyonu 23 Ekim 2017'de çıkardığı kararnamede, 'Rudaw TV'nin kapatılmasını, çalışanlarının engellenmesini ve Irak çapındaki ekipmanına el konmasını' talep etti. Gerekçe olarak ise hem 'Rudaw'ın komisyondan lisansının bulunmaması', hem de 'kanalın şiddet ve nefreti teşvik eden, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yayınlar yapması' gösterildi.

Rudaw'ın haberinde, söz konusu kararın kendilerine resmen tebliğ edilmediği ve önceden bir uyarı almadıkları vurgulandı.

Kanaldan kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamadaysa, "Rudaw, Irak federal hükümetinin parçası olan ve Irak anayasasına dayalı olarak işleyen Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kültür Bakanlığı'ndan lisans sahibidir. Kararın gönderildiği bir dizi hükümet kurumu, doğasının sorgulanmasına da yol açıyor. Karar Irak istihbarat kurumuna, savunma bakanlığına ve genelkurmay başkanlığına gönderildi. Aynı zamanda, çalışmalarına yardımcı olmaya son vermeleri için Rudaw'la çalışan telekomünikasyon şirketlerine de gönderildi" denildi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"

Açıklamada, kararın ordu ve istihbarata gönderilmesi Rudaw Medya Grubu'na karşı 'önceden hazırlanmış' ve 'siyasi' bir plan' olarak nitelendi; "Dolayısıyla, Rudaw'ın tüm çalışanlarının güvenliğinden Irak hükümetini sorumlu tutuyoruz. Bu kararı yasadışı sayıyoruz, Rudaw ile Irak'taki basın özgürlüğüne karşı bir sindirme olarak görüyoruz" denildi.

ORTAK İNCELEME TALEBİ

Rudaw Medya Grubu, açıklamasında yayınlarına başladığı 29 Mayıs 2013 tarihinden kararnamenin çıktığı 23 Ekim 2017'ye kadar yaptıkları yayınların suçlamalar bağlamında incelenmesi için yabancı uzmanlar ile Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu'yla ortak çalışmaya hazır olduğunu da belirtti.

Açıklamada, Rudaw muhabirlerine getirilen yasağın kaldırılması, çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması ve basın özgürlüğü kuruluşlarının bu yasağa ses çıkarılması çağrısı da yer aldı.

Kaynak: haberinburada