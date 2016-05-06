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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ TECAVÜZ DAVASINDA 45 YIL HAPİS CEZASI


BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ TECAVÜZ DAVASINDA 45 YIL HAPİS CEZASI
Tarih : 06 Mayıs 2016, 13:53
Puan Ver : Bağdat Caddesi'ndeki Tecavüz Davasında 45 Yıl Hapis Cezası(10/10)11


Kadıköy'de 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.F.B.'ye tecavüz ettiği gerekçesiyle  "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli gasp" suçlarından  yargılanan servis şoförü Cengiz Ay 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



DURUŞMAYA YOĞUN KATILIM



Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Cengiz Ay, mağdur E.F.B. ve taraf avukatları katıldı. E.F.B.'nin anne ve babasının da katıldığı duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da geldi. Duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemi alınırken E.F.B.'nin arkadaşları ile Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmayı takip etti.








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