

Kadıköy'de 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.F.B.'ye tecavüz ettiği gerekçesiyle "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Nitelikli gasp" suçlarından yargılanan servis şoförü Cengiz Ay 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







DURUŞMAYA YOĞUN KATILIM







Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Cengiz Ay, mağdur E.F.B. ve taraf avukatları katıldı. E.F.B.'nin anne ve babasının da katıldığı duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da geldi. Duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemi alınırken E.F.B.'nin arkadaşları ile Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmayı takip etti.