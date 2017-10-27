Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Bağdat, Barzani'nin Televizyon Kanallarına El Koymaya Hazırlanıyor

BAĞDAT, BARZANİ'NİN TELEVİZYON KANALLARINA EL KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Irak Medya ve İletişim Kurumu, Savunma Bakanlığı'ndan Erbil merkezli "Rudaw" ve "Kürdistan 24" televizyon kanallarının yayınlarının durdurulmasını ve teçhizatlarına el konulmasını istedi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Bağdat, Barzani'nin Televizyon Kanallarına El Koymaya Hazırlanıyor(6/10)2

Irak Medya ve İletişim Kurumu, Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na gönderdiği resmi yazıda, Erbil merkezli "Rudaw" ve "Kürdistan 24" televizyon kanallarının yayınlarının durdurulmasını ve teçhizatlarına el konulmasını istedi.

"BİZDEN YAYIN RUHSATI ALMADILAR"

Talepte "Rudaw ve Kürdistan 24 televizyon kanalları, bizden yayın ruhsatı almaksızın, provokasyon, nefret, tahrik, toplumsal barışı ve güvenliği hedef alan yayın yapıyor. Bundan dolayı söz konusu televizyonların yayınlarının durdurulması ve çalışanlarının Irak genelinde yayın yapmalarının engellenmesi, tarafınızca teçhizatlara el konulma işleminin yapılmasının gereğini bildiriyoruz." denildi.

Yazıda, söz konusu televizyon kanallarının çalışanlarına da kararın tebliğ edilmesi istendi.

"KIŞKIRTICI YAYINLAR YAPIYORLAR"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Medya ve İletişim Kurumu'ndan, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamaya çalıştığı dönmede söz konusu kanalların kışkırtıcı yayın yaptıkları için yayın lisanslarının durdurulmasını istemişti.

"Rudaw" ve "Kürdistan 24" televizyon kanallarının, IKBY'nin yanı sıra Kerkük ve Bağdat'ta da yayın yaptığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bağdat  Barzani  Nin  Televizyon  Kanallarına  El  Koymaya  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER