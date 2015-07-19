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BAĞDADİ'NİN KARARI IŞİD'İ İKİYE BÖLDÜ


BAĞDADİ'NİN KARARI IŞİD'İ İKİYE BÖLDÜ
Tarih : 19 Temmuz 2015, 10:26
Puan Ver : Bağdadi'nin Kararı Işid'i İkiye Böldü(7/10)8


Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin örgüte gönderdiği bir emirle vahşi infaz görüntülerinin yayımlanmasını yasakladığı ve buna kaşı çıkanlar olduğu iddia edildi.

 

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin aranews.net adlı internet sitesine dayandırdığı habere göre, Bağdadi'nin kararının ardında "infaz videolarının çocukları korkuttuğunu düşünen diğer Müslümanları incitmemek fikri olduğu" ifade edildi.

 

Haberde, Bağdadi'nin kararının örgütte ikilik yarattığına da dikkat çekildi.

 

Buna göre; bir kesim, kafeste boğma, yüksek binadan atma, kafa kesme gibi videoların, örgütün  imajına zarar verdiğini düşünüyor. Diğer kesim ise bu tarz görüntülerin örgütün caydırıcılığına fayda sağladığı görüşünü savunuyor








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