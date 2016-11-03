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BAĞDADİ'DEN KORKUNÇ ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDİN


BAĞDADİ'DEN KORKUNÇ ÇAĞRI: TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDİN
Tarih : 03 Kasım 2016, 08:37
Puan Ver : Bağdadi'den Korkunç Çağrı: Türkiye'yi İşgal Edin(6/10)6


Kayıttaki, Musul operasyonuna ilişkin bazı ifadeler şöyle; "İslam Devleti'nin bugün sürdürdüğü büyük cihat ve giderek şiddetlenen bu savaş, zaferden bir adım ötede olduğumuza inancımızı artırıyor. Ninova halkı, 'Allah düşmanlarına" karşı sürdürdüğümüz cihadın zayıflamasına izin vermemeli"



31 dakikalık kayıtta, Türkiye için de ayrı bir bölüm var. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses, DEAŞ üyelerine çağrı yaparak, "artık nefretinizin ateşini Türk askerlerine boşaltabilirsiniz" cümlesini kullanıyor.



Kayıttaki Türkiye ile ilgili bir diğer bölümde ise, "Türkiye bugün artık menzilinize girdi, cihadınızın hedeflerinden biri haline geldi. Orayı işgal edin, ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın." ifadesi yer alıyor. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen kayıtta, örgütün intihar timlerine de çağrı bulunuyor. "İnanmayanların gecesini gündüze çevirin, topraklarında yıkım yaratın, kanlarının nehir gibi akmasını sağlayın" deniliyor. Kayıtta, "kafir" tabiri kullanılan Suudi Arabistan'a da saldırı çağrısı var.








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