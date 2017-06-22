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bağdadi yüksek ihtimalle öldürüldü

BAĞDADİ YÜKSEK İHTİMALLE ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 17:34
Puan Ver : Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü(10/10)7


Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.



Sıromolotov, bu bilginin çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışıldığını da aktardı.



 



kaynak:hürriyet








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