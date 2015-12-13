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BAĞCILAR'DA POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI


BAĞCILAR'DA POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 13 Aralık 2015, 10:19
Puan Ver : Bağcılar'da Polis Aracına Silahlı Saldırı(9/10)9


Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Bağcılar Demirkapı Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yüzleri maskeli grup korsan gösteri yaptı. Havai fişeklerle polise saldıran gruba, polis müdahale etti. Ara sokaklara dağılan yüzleri maskeli gruptan daha sonra, zırhlı polis aracına ateş açıldı. Olayda araca mermi isabet ederken ölen ya da yaralanan olmadı.



Saldırının, Demirkapı Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Parkı'ndan yapıldığı öğrenilirken, polis ekipleri saldırı sonrası çevrede boş mermi kovanlarını araştırdı. Zırhlı araçlar da parkın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri telsizden ellerinde silahlı bir grubun olduğunu duyması üzerine sokak aralarında kısa süreli hareketli anlar yaşandı. Daha sonra herhangi bir olumsuzluk olmadığını anlayan polis ekipleri parkta incelemelerinin ardından ayrıldı. Polis ekipleri saldırıyı yapan kimliği belirsiz kişi yada kişilerin yakalanması için çevrede inceleme başlattı.








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