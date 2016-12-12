O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAĞCILAR TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ


BAĞCILAR TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ
Tarih : 12 Aralık 2016, 09:24
Puan Ver : Bağcılar Teröre Karşı Omuz Omuza Yürüdü(7/10)6


İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı yakınında maç sonrası bir aracın patlatılması ve aynı dakikalarda bir canlı bombanın da kendini havaya uçurmasıyla gerçekleşen terör saldırısı Bağcılar'da düzenlenen yürüyüş ile kınandı.



İki bini aşkın Bağcılarlı, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nden İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına kadar yaptıkları yürüyüş sırasında gür bir sesle terörü lanetleyerek, her zaman devletinin ve polisin yanında olduklarını haykırdı.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların da yeraldığı yürüyüşe iki bini aşkın ilçe sakini katıldı. Sancaktepe Mahallesi'ndeki Çarşı Caddesi'nden başlayan yürüyüş sırasında ilçe sakinleri beraberlik mesajları verdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne ulaşan kortej, burada canları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yanında olduklarını haykırdı. Terör saldırısında şehit düşen polis memurlarının ruhuna Fatiha okuyan ilçe sakinleri, Emniyet Müdürlüğü önünden istiklal marşı okuyarak ayrıldı.



"Mevlid okutuldu"



Terör saldırısına gür sesiyle karşı duran Bağcılarlılar, yürüyüş sonrası Merkez Camisi'nde okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi. Camiyi dolduran ilçe sakinleri bolca dua etti, şehitlerin ruhuna fatiha okudu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Bağcılar  Teröre  Karşı  Omuz  Omuza  Yürüdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER