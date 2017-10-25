Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Sahte Hemşire' Alarmı

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'SAHTE HEMŞİRE' ALARMI

Bağcılar'daki devlet hastanesinde bir aydır hemşire kıyafetiyle gezen kadın yakayı ele verdi. Ev hanımı olan ve her sabah "işe gidiyorum" diyerek evden çıkan sahte hemşire serbest bırakıldı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 'sahte Hemşire' Alarmı(5/10)1

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "sahte hemşire" alarmı yaşandı. 1 aydır hemşire kıyafetiyle hastanede dolaşan 29 yaşında S.Ç. adlı kadın gözaltına alındı.

HERKESE KENDİNİ HEMŞİRE OLARAK TANITTI

Olay, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı. S.Ç.'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı.

"BİR HEVESTİ" DEDİ, SERBEST KALDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.Ç.'nin verdiği ilk ifadesinde ise, "Hep hemşire olmak istiyordum. Hemşire kıyafetini çok seviyorum. Yaptığıma pişmanım. Hemşire olmak benim için bir hevesti." dediği öğrenildi. Hakkında, "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.

HER SABAH EVDEN "İŞE GİDİYORUM" DİYE ÇIKMIŞ

Ev hanımı olduğu öğrenilen Sedef C'nin evden her sabah "işe gidiyorum" diye çıktığı, bazı günler hastaneye girdiği bazı günlerde hastane çevresinde dolaştığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bağcılar  Eğitim  Ve  Araştırma  Hastanesi  Nde    Sahte  Hemşire    Alarmı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER