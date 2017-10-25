Bağcılar'daki devlet hastanesinde bir aydır hemşire kıyafetiyle gezen kadın yakayı ele verdi. Ev hanımı olan ve her sabah "işe gidiyorum" diyerek evden çıkan sahte hemşire serbest bırakıldı.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "sahte hemşire" alarmı yaşandı. 1 aydır hemşire kıyafetiyle hastanede dolaşan 29 yaşında S.Ç. adlı kadın gözaltına alındı.

HERKESE KENDİNİ HEMŞİRE OLARAK TANITTI

Olay, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı. S.Ç.'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı.

"BİR HEVESTİ" DEDİ, SERBEST KALDI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.Ç.'nin verdiği ilk ifadesinde ise, "Hep hemşire olmak istiyordum. Hemşire kıyafetini çok seviyorum. Yaptığıma pişmanım. Hemşire olmak benim için bir hevesti." dediği öğrenildi. Hakkında, "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.

HER SABAH EVDEN "İŞE GİDİYORUM" DİYE ÇIKMIŞ

Ev hanımı olduğu öğrenilen Sedef C'nin evden her sabah "işe gidiyorum" diye çıktığı, bazı günler hastaneye girdiği bazı günlerde hastane çevresinde dolaştığı belirlendi.

Kaynak: haberinburada