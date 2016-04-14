

Bu nedenle Bağ-Kur'lu daha fazla prim ödeyerek daha geç emekli olmak zorunda bırakıldı. Üstelik maaşları da düşük. Bu adaletsizlik giderilecek Sigorta başlangıcı da £•£ mağdur ediyor 60 SSK emeklileri içinde en düşük maaşı Bağ-Kur'lu alıyor.







Üstelik onca prime rağmen. Bağ-Kur emeklileri en fazla yani 9000 gün prim ödeyip emekli olabiliyor. 1 Ekim 1999'daki sosyal güvenlik reformu, Bağ-Kur'lu olanları derinden etkiledi.







Reformdan önce Bağ-Kur'lu kadm 20 yü (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) primle emekli olabiliyordu.







Yeni koşula göre; 2008'den soma Bağ-Kur'lu olan erkek 60, kadın 58 yaşmda emekli olacak.



1999'da değişti 8 Eylül 1999'daki değişikliklerle Bağ-Kur'lulara emekli olmak için aranan prim sayısmm yanında bir de yaş şartı getirilerek emeklilik tarihi ötelendi.







1999 itibarıyla yaş şartına kademeli geçişleri öngörüldü. Yeni sistemde emekli olunacak yaşta SSK'lüarda ilk defa sigortalı olduğu tarih esas alınırken, Bağ-Kur'lularda 1 Haziran 2002 itibarıyla ödediği prim dikkate alındı. Bu da Bağ-Kur'lularm mağduriyetine neden oldu.







Aylıklar arasında fark 11 milyon emeklinin yarıdan fazlası 1520 liralık açlık sınırının altında maaş alıyor. Çok az emekli bu standardın üzerine çıkabiliyor.







En yüksek maaşı Emekli Sandığı (memur) emeklileri alıyor.







Ocak'ta yapan yüzde 6 zam artı 0.90'lık enflasyon farkıyla en düşük memur emeklisi maaşı 1513 liraya çıktı. İkinci sırada ise SSK emeklisi geliyor. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı (taban aylık) bugün 1300 lira.







770 liraya kadar düşüyor 2008'den sonra emekli olan SSK emeklilerinin taban aylıkları 900 lira civarmda. Üçüncü sırada Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi yer alıyor. 2000'den önce emekli olan esnaf emeklisinin en düşük aylığı seyyanen artış ve enflasyon zammıyla 1100 lira düzeyine çıktı.



Tarım Bağ-Kur'undan emekli olanlar ise 770 lira taban aylıkla en düşük gelire sahip grup.



Yaklaşık 1.9 milyon memur emeklisi bulunuyor. Geri kalanı SSK ve Bağ-Kur emeklisi.