

Samsun Bafra Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.







Bafra Açık Cezaevi'nde sabah sayımında M.Ş.Ö.(20) isimli şahsın firar ettiği anlaşıldı. Sabah sayımında olmadığı anlaşılan mahkumun gece firar ettiği belirlendi. Cezaevi yetkilileri durumu emniyete bildirdi. 'Hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan mahkum olan ve 1 ay önce açık cezaevine geçen firari mahkumu yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Fatih Mahallesi'nde yakalanan cezaevi firarisi emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.







Yakalanan cezaevi firarisinin 1 yıl cezası kaldığı öğrenildi.