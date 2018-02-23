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Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
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Bafetimbi Gomis'ten bomba sözler: Fransa'ya dönebilirim

BAFETİMBİ GOMİS'TEN BOMBA SÖZLER: FRANSA'YA DÖNEBİLİRİM

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada Ligue 1'e yeniden dönebileceğini söyledi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 21:00
Puan Ver : Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim(9/10)5

Geçtiğimiz yaz transfer olduğu Galatasaray'da şimdiye dek çıktığı 28 maçta 20 gol kaydederek taraftarın sevgilisi hâline gelen Bafetimbi Gomis Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Saint Etienne'in Olympique Lyon ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesini yorumlayan Fransız golcü, iki takımın aralarında oynadığı maçların Fransa'nın en büyük düellosu olduğunu söyledi.

Lyon'un ligin ilk yarısında Saint Etienne'i deplasmanda 5-0 yendiği maçı tribünden izleyen Gomis, eski takımının taraftarlarının Lyon stadına gidemeyecek olmasının Ligue 1'in marka değeri açısından son derece olumsuz bir durum olduğunu belirtti.

LIGUE 1'E DÖNEBİLİRİM

Fransız futbolcu, ileride tekrar Fransız ligine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruyaysa son derece çarpıcı bir yanıt verdi.

Gomis, "Ligue 1, benim hep hoşuma gitmiştir ve önümde de hâlâ birkaç yıl var. Dolayısıyla Fransa'ya dönüş kapısını kapatmış değilim." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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